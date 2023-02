Ce și-a propus Alexi Pitu să facă la noua sa echipă, Bordeaux: „Acesta e obiectivul meu personal!”

Alexi Pitu a ajuns în această iarnă la Bordeaux, în Liga 2 din Franța. Fostul jucător al Farului Constanța are planuri mari la noua sa formație.

Recent, Pitu a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre cum a fost abordat de clubul francez, dar și ce obiective și-a propus la noua echipă.

„Acesta e obiectivul meu personal!”

„Am fost abordat după meciul cu CFR Cluj din campionatul României, am avut un meci dificil acolo, dar după meci am luat legătura cu cei de aici, mi-au prezentat tot proiectul și am luat o decizie importantă, spun eu și spre beneficiul meu.

Acolo am avut mentalitate de învingător, am avut un antrenor care a fost un fotbalist foarte mare, aici am găsit un club profesionist, cu condiții foarte bune. Condițiile se aseamănă în mare parte, dar nivelul fotbalistic este altul.

Clubul m-a primit foarte bine, jucătorii la fel, sper ca pe plan personal să am cât mai multe apariții, realizări cât mai multe, goluri, pase de gol și să promovăm în prima ligă, asta este cel mai important.

Mă consider un jucător tehnic, așa am arătat și în campionatul României, am și viteză, tehnică și cred că mă integrez foarte bine în această echipă, unde am jucători care mă pot ajuta foarte mult.

Am avut un sezon foarte bun, am prins mai multă încredere în mine, mai ales după prima reușită. De acolo au venit toate, jocurile bune și înainte jucam bine, nu am avut așa multe realizări, dar sezonul acesta am avut mai multe și am jucat foarte bine.

Toți jucătorii m-au primit bine, cu Zuriko (n.r. Davitashvili Zuriko) mă înțeleg mai bine că avem și cunoștințe comune, echipa e foarte bună, adaptarea e foarte bună aici, m-am mutat recent și sper să fac un sezon bun.

Presiune la fotbal există mereu, este o presiune benefică, mie îmi place presiunea și sunt sigur că o voi suporta și voi face o figură foarte frumoasă.

Am vorbit cu Ianis Hagi, m-a felicitat imediat după transfer, mi-a spus că oricând am o problemă sau dacă am ceva să îi spun să îi dau un mesaj și mă va ajuta mereu.

Obiectivul meu personal e să ajut echipa să promoveze cu goluri și pase de gol. Cam în orice poziție ofensivă, am jucat și atacant, lateral stânga și dreapta și în centru ca număr 10 mă simt foarte bine, sunt disponibil oriunde”, a declarat Alexi Pitu, în cadrul unei conferințe de presă.