Ce spun fotbaliștii lui CFR Cluj despre o eventuală demitere a lui Dan Petrescu

După meciul pierdut de CFR Cluj în fața Rapidului (scor 1-3), a început să se discute despre o criză la echipa din Gruia și o posibilă despărțire de antrenorul Dan Petrescu. Oficialii clubului, dar și jucătorii, spun că „Bursucul” ar trebui să rămână în continuare pe banca tehnică.

„Cu siguranță, nu cred că o să se întâmple asta (n.r. ca Dan Petrescu să fie demis), pentru că a făcut foarte multe lucruri bune pentru club și o să facă în continuare”, a spus Yuri Matias, fundașul lui CFR Cluj.

Fotbalistul transferat de la Gaz Metan Mediaș la începutul anului 2022 recunoaște că misiunea ardelenilor lui Dan Petrescu este mai grea acum, după cinci ani în care și-au adjudecat titlul, dar nu deznădăjduiește și speră în continuare la marele trofeu.

„Din păcate, nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul, câștigarea celor trei puncte. Am avut și puțin ghinion, am avut câteva ocazii, dar asta este viața și mergem înainte.

Am început meciul de la 2-0, am reușit să revenim la 2-1 și după 2-1 am avut câteva ocazii, bară… Nu avem ce să facem.

(n.r. Ați avut și ghinion în această seară?) Da, eu cred că toată lumea a văzut că am avut și ghinion. Eu cred că Rapid a avut trei sau patru șuturi pe poartă în prima repriză și a dat trei goluri. Noi am avut mai multe, dar, din păcate, mingea nu a intrat în poartă, asta e”, a declarat Yuri Matias, după Rapid – CFR Cluj 3-1.