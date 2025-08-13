Ce spun olandezii despre transferul lui Dennis Man la PSV

Dennis Man (26 de ani) a fost transferat de PSV Eindhoven de la Parma pentru 8,5 milioane de euro, după patru ani și jumătate petrecuți în tricoul echipei italiene.

Imediat după prezentarea oficială, presa olandeză i-a făcut un portret elogios. nos.nl l-a numit „cel mai bun jucător român din sezonul trecut” și a subliniat că fotbalistul a impresionat deja la Eindhoven.

„PSV își întărește linia de atac cu Man, cel mai bun jucător al României din sezonul trecut. Abia a ajuns în Eindhoven, dar deja a făcut o impresie bună. Este al treilea fotbalist din România din istoria clubului, după Ovidiu Stîngă și Gheorghe Popescu”, au scris olandezii.