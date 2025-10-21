Ce spun șefii Legiei Varșovia despre demisia lui Edi Iordănescu de la echipă

După eșecul cu Zaglebie, Legia se află pe locul al 9-lea în Polonia, cu 15 puncte acumulate după 11 runde, la 9 lungimi în spatele liderului Jagiellonia.

Luni, 20 octombrie, presa din Polonia au anunțat că Edi Iordănescu și-a prezentat demisia în fața șefilor de la Legia. La scurt timp, Fredi Bobic, șeful secției de fotbal, a spus totul despre situația antrenorului român.

Oficialul de la Legia a recunoscut că a existat o discuție cu antrenorul și jucătorii legată de viitorul echipei. Totuși, Bobic a declarat că nu a simțit niciun moment că Iordănescu vrea să plece cu adevărat.

„Este adevărat, nu pot nega și nu pot spune că nu am discutat niciodată despre subiectul demisiei. Am fost astăzi (n.r. luni, 20 octombrie) la centrul de antrenament și am vorbit atât cu antrenorul, cât și cu întreaga echipă. Pot spune că nu am avut niciodată impresia că Iordanescu vrea să plece”, a spus Fredi Bobic, pentru presa din Polonia.