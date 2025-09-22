Ce spun turcii după primul meci al lui Ianis Hagi la Alanyaspor

Ianis Hagi a bifat prima sa apariţie ca titular în tricoul noii sale echipe, Alanyaspor. Internaţionalul român a atras privirile jurnaliştilor din Turcia după prestaţia sa.

Titularul postului de mijlocaş ofensiv pe partea stângă la Alanyaspor, Ianis Hagi a evoluat 66 de minute în deplasarea de pe terenul celor de la Istanbul Basaksehir.

Gazdele au deschis scorul în minutul 29, din pasa lui Crespo. Alanyaspor a restabilit egalitatea în minutul 52, prin Ogundu. În acelaşi minut, gazdele au fost aproape de a reveni în avantaj. Golul lui Shomurodov a fost anulat pentru o poziţie neregulamentară.

Ianis Hagi a văzut cartonaşul galben în minutul 65 şi a fost înlocuit de Mounie, în minutul 66. Presa din Turcia a analizat evoluţia internaţionalului român în meciul cu Basaksehir şi au comentat pe marginea acesteia.

„Ianis Hagi, care a jucat pentru Alanyaspor, a oferit o performanţă care aminteşte de magia pe care tatăl său a insuflat-o în fotbalul turc cu ani în urmă. Tânăra vedetă, care s-a remarcat prin mişcările sale elegante, inteligenţa de joc şi spiritul de luptă, a fost faultat frecvent de apărarea adversă.

Gheorghe Hagi, urmărindu-şi fiul din tribune, a aplaudat frecvent. Pentru fanii fotbalului, această scenă a reamintit zicala ‘legenda unei generaţii, steaua în ascensiunea alteia’.

Fanii lui Alanyaspor aşteaptă cu nerăbdare revenirea lui Ianis Hagi împotriva lui Galatasaray. Toate privirile vor fi din nou aţintite asupra tatălui şi fiului Hagi în meciul uriaş care va avea loc vineri, 26 septembrie”, au scris cei de la mansetalanya.com.