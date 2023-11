Ce spune Adrian Mititelu despre duelul cu FCSB: ”A avut dreptate Gigi Becali!”

FCU Craiova va juca cu FCSB, în deplasare pe Arena Națională, duminică, de la ora 21:00.

Înainte de meci, Adrian Mititelu a oferit mai multe declarații.

Patronul oltenilor susține că de aproape 20 de ani nu a mai reușit să îl învingă pe Becali ca patron.

”A avut dreptate Gigi Becali. De aproape 20 de ani ca și conducător de club nu am reușit să câștigăm contra lui. Am avut și ghinioane. La ultima deplasare ne-au dat gol în minutul 90+4. Înainte de meciul acesta am făcut egal, dar puteam să îi batem atunci”, a declarat Adrian Mititelu la emisiunea Fotbal Club.