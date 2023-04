Ce spune Adrian Porumboiu despre o colaborare cu Dan Șucu: ”A fost o situație cu George Copos!”

Adrian Porumboiu a fost mulți ani finanțatorul celor de la FC Vaslui.

Fostul arbitru și omul de afaceri nu mai activează în fotbalul românesc în prezent.

El a fost întrebat dacă ar investi acum la Rapid, dar a spus că nu dorește acest lucru.

”Nu mă tentează nicio colaborare. A fost o situație cu George Copos, dar nu. Mi s-au întâmplat niște lucruri urâte și nu vreau să pățesc ca Bulă, care l-a bătut ta-su că s-a dus să joace poker că se scoate. Și nu s-a scos. Ce să fac?

Am luat o plasă puternică, ce să mai! Ce, s-au schimbat lucrurile? Sunt niște metehnce care încă mai dăinuie în fotbalul românesc și nu merită sub nicio formă! Nu, nu. Am făcut-o din pasiune”, a spus Porumboiu, pentru Fanatik.