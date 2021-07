Ce spune agentul lui Radu Drăgușin despre viitorul românului la Juve: „Ar fi un lucru extraordinar!”

Fundașul român al torinezilor are un viitor incert în momentul de față la Juventus, asta deși și-a prelungit recent înțelegerea cu „bianconerii” pentru încă trei sezoane!

Internaționalul român al celor de la Juventus Torino, Radu Drăgușin (19 ani), a devenit subiect de discuție în presa din Italia, după primele apariții la prima echipă a “Bătrânei Doamne”. Actualul jucător al torinezilor a impresionat încă de la primele apariții la echipa mare a celor de la Juventus și a avut ocazia de a împărți vestiarul cu jucători precum Cristiano Ronaldo și Gianluigi Buffon.

Deși a primit doar laude, Drăgușin nu știe unde va juca și din sezonul următor, mai ales după ce actualul antrenor al echipei, Massimilioano Aleggri, s-ar fi plâns de faptul că are prea mulți fundași centrali în lot în momentul de față. Florin Manea, impresarul fotbalistului român, a vorbit despre situația acestuia în Italia și a explicat în același timp de ce nu a putut onora apărătorul în vârstă de 19 ani convocarea la naționala României pentru Jocurile Olimpice din această vară.

„Vreau să le mulțumesc celor de la FRF pe această cale pentru că au înțeles situația lui Radu Drăgușin cu Bacalaureatul. Nu merge la Jocurile Olimpice pentru că nu l-a lăsat Juventus. El este și într-un moment în care s-a schimbat antrenorul, vine un antrenor nou, antrenorul dorește să-l vadă, dacă se bazează sau nu pe el. Așa, dacă l-ar fi lăsat, venea în august, ăia deja începeau campionatul și sigur era dat în împrumut.

Am văzut niște declarații ale lui Allegri în care spune că vrea să conteze pe el. Într-o anumită măsură, îți dai seama, are 19 ani. N-o să-i dea acum pe Chiellini și Bonucci la o parte, dar eu aș fi bucuros dacă ar fi și al patrulea. Să fie Chiellini, Bonucci, De Ligt și el să fie al patrulea. Pentru el ar fi un lucru extraordinar.

Tot foamea de bani ne face să nu lăsăm jucători la Olimpiadă. La Juventus e altceva. A fost o chestie specială, pentru că a fost schimbare de antrenori. Mi-au spus că l-ar fi lăsat”, a declarat Florin Manea, potrivit Dig Sport.