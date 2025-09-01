Ce spune Alex Mitriță despre experiență din campionatul Chinei

Alexandru Mitriță s-a transferat în această vară în China, la Zhejiang Professional. Mijlocașul a avut evoluții apreciate și s-a decis deja asupra viitorului.

„Am început foarte bine. Sunt un tip care dacă nu e bine mental nu are rezultate. Am 7 goluri marcate, înseamnă că sunt foarte bine mental, că îmi place ce se întâmplă acolo. Sunt bucuros de cum am fost primit acolo. Sunt fericit.

E un nivel foarte ridicat, cu echipe puternice care joacă un fotbal ofensiv, sunt jucători de valoare. În gândul meu a fost când am ajuns acolo că nu e un campionat puternic. Din contră, este un campionat foarte puternic și chiar mă bucur că am ajuns acolo.

Am ajuns foarte repede, cu două zile înainte de meci. Am intrat în meci și am dat două goluri. Totul mi-a plăcut de la început. Vreau să joc cât mai mult în China, cât am contract. Dacă va veni o propunere de prelungire, cu siguranță voi accepta. Mă simt foarte bine acolo”, a declarat Alex Mitriță, conform .