Ce spune antrenorul de la Mioveni, după ce a pierdut cu CFR: ”Este frustrant!”

CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, formaţia CS Mioveni, scor 1-0, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii.

Malele a marcat golul CFR-ului în minutul 87.

Meciul a avut parte de mai multe faze de arbitraj controversate.

CFR a avut anulat în minutul 90+4 inclusiv un gol anulat.

La finalul meciului, Marius Stoica a avut un discurs dur.

”Sentimentul este de tristețe. Chiar am făcut un joc bun. Cred că am arătat foarte bine cu o echipă care a fost cinci ani la rând campioana României. Trebuie să-i felicităm că sunt în Europa, dar astăzi nu cred că meritam să pierdem jocul. Chiar i-am surprins.

Era normal ca să închidem spațiile către poartă, să jucăm ceea ce am făcut și la Constanța, și în Cupa României. Mi-era teamă și frică de curajul lor, de prospețimea lor. Chiar am fost mulțumit și de atac, pentru că am avut situații de a marca și, probabil, norocul a ținut cu ei. Dacă noi înscriam, nu cred că pierdeam acest joc.

Este frustrant. Suntem într-o situație în care avem nevoie de puncte. Îmbucurător este faptul că am putut aduce într-un scurt timp plăcerea de a juca. Văd că echipa își dorește, jucătorii au o altă atitudine. Probabil și ceea ce au am schimbat în așezarea jucătorilor, să creăm ocazii de poartă, cu doi atacanți, cred că le priește.

Dacă greșești cu o astfel de echipă, nu te iartă. Și este păcat pentru că au depus efort. O singură fază ca și neatenție, la o fază care nu anunța nimic, și se întâmplă să pierzi jocul.

Nu putem lua puncte și este dureros. Eu sper să merg cu ei pe acest joc și nu se poate să nu luăm puncte. Avem nevoie mare și este frustrant. Jocul ne dă încredere.

Buziuc nu este ok. Nu este ok ce s-a întâmplat, dar asta este situația. Mi-aș fi dorit altceva, dar se întâmplă lucruri neprevăzute și este dureros”, a declarat Marius Stoica, la finalul partidei cu CFR Cluj.