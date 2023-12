Ce spune antrenorul de la Oțelul după victoria cu ”U” Cluj: ”Echipa este făcută după semnarea lui Dorinel!”

Oţelul Galaţi a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, într-un meci al etapei a 20-a din Superligă. Gălăţenii se află la a treia victorie consecutivă reuşită în deplasare.

La finalul meciului, Dorin Toma, secundul lui Dorinel Munteanu, a oferit mai multe declarații.

”Felicităm echipa în numele lui Dorinel Munteanu. Am avut o muncă grea pe care am început-o în meciul cu Sepsi, unde meritam cel puțin un punct. Am urcat și câteva poziții în clasament.

Niciun meci nu e ușor. Vom trata meciul cu Botoșani cu seriozitate. Va reveni și Dorinel pe bancă. Încercăm să încheiem anul cu o victorie acasă. A fost un an foarte bun pentru Oțelul, cu o promovare, calificarea în Cupa României și un loc bun în clasament.

Echipa este făcută după semnarea lui Dorinel. Cum a fost el ca jucător, este la fel și ca antrenor. Se reflectă totul în jocul echipei. Avem și noi sincope, dar am arătat că putem bate orice echipă.”, a spus Dorin Toma la flash-interviu.