Ce spune antrenorul lui Nordsjaelland despre meciul cu FCSB: ”Însă ne-a și lipsit acest lucru!”

Adversara FCSB-ului din Conference League a câștigat cu 5-0 în campionat, contra lui Randers.

După meci, Johannes Hoff Thorup, antrenorul nordicilor, a vorbit și despre returul cu FCSB.

„Am condus la pauză, dar nu eram mulțumiți. Ne-a lipsit intensitatea și nu am jucat la un tempo suficient de ridicat. Jocul a fost întâmplător, cu prea multe atingeri și ne-am mișcat prea lent. La pauză le-am arătat câteva faze de acest fel și le-am cerut mai mult în ceea ce privește intesitatea și calitatea.

După pauză am reușit să ne ridicăm nivelul. Am făcut 2-0 cu un gol fantastic, iar de acolo am preluat controlul total al jocului.

În pregătirea meciului de azi ne-am concentrat pe cât de important este să arătăm că putem juca bine și în campionat, deși suntem implicați și în competițiile europene. Am reușit!

Poate părea greu de înțeles că am fost nemulțumiți după un meci câștigat de 5-0, însă m-am bucurat că le-am putut oferi ocazia și altor jucători să intre, să aibă minute în picioare și să își demonstreze calitățile.

Cred că și joi seară vom avea mult timp mingea. La meciul din România am reușit să ridicăm tempoul din când în când, însă ne-a și lipsit acest lucru uneori. Trebuie să folosim perioadele bune de azi ca inspirație pentru meciul de joi”, a spus Johannes Hoff Thorup, citat de site-ul lui Nordsjaelland.