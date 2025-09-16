Ce spune antrenorul lui Olympique Marseille despre duelul cu Real Madrid, din Liga Campionilor

Olympique de Marseille intră într-una dintre cele mai dificile săptămâni ale sezonului, cu două meciuri consecutive împotriva lui Real Madrid în UEFA Champions League și PSG în Ligue 1.

Înaintea meciului de pe Santiago Bernabéu, antrenorul Roberto De Zerbi nu doar a analizat meciul care urma, ci a găsit timp să-l laude și pe Xabi Alonso, noul antrenor al lui Madrid.

Antrenorul italian a arătat o mare admirație pentru adversarul său, evidențiind experiența sa fotbalistică și viziunea de viitor.

„Xabi este un antrenor excelent. Sunt convins că va obține mari succese la Real Madrid. Este un club pe care îl cunoaște foarte bine, are idei clare, a învățat de la unii dintre cei mai buni antrenori de-a lungul carierei sale, iar acum îi conduce pe tinerii jucători cu un mare potențial. Va obține rezultate puternice”, a declarat De Zerbi la conferința de presă.

Italianul a recunoscut că oprirea lui Kylian Mbappé și a atacului vedetei Realului este cea mai mare provocare:

„Trebuie să fim foarte atenți cu Mbappé și cu ceilalți jucători, știind că riscul de a primi goluri pe Bernabéu este întotdeauna mare. Prin urmare, nu ne putem permite să pierdem posesia și trebuie să avem curaj în atac. Avem calitatea și mândria de a lupta pentru un rezultat pozitiv”, a explicat el.

De Zerbi a subliniat, de asemenea, că, deși ar fi preferat să joace meciul pe Stade Vélodrome, echipa sa înfruntă provocarea cu respect și determinare:

„Este un privilegiu să fim aici. Trebuie să jucăm serios pentru a obține un rezultat pozitiv. Suntem un club cu o istorie grozavă și ne-am câștigat dreptul de a fi în această competiție”, a adăugat el.

Antrenorul a subliniat, de asemenea, importanța jucătorilor experimentați precum Pierre-Emerick Aubameyang, Benjamin Pavard, Emerson și Mason Greenwood, care aduc stabilitate în meciurile cu presiune. De asemenea, a evidențiat rolul jucătorilor veniți târziu pe piața transferurilor, care încă se adaptează, dar pot avea un impact semnificativ.