Ce spune Arteta după ce Arsenal a fost eliminată din Europa League: ”Este o lovitură uriașă pentru noi!”

Echipa portugheză Sporting Lisabona a eliminat din Liga Europa, joi seara, în deplasare, gruparea engleză Arsenal Londra, după loviturile de departajare. Lusitanii s-au calificat în sferturile de finală.

După meci, Arteta a oferit mai multe declarații.

”Este o lovitură uriașă pentru noi. Ne-am dorit foarte mult să trecem mai departe și să câștigăm competiția. Astăzi am încercat, dar 120 de minute și penalty-urile nu a fost suficiente.

În primul rând, felicitări celor de la Sporting pentru că s-au calificat. Privind la noi înșine, jocul a început dificil pentru noi. Evident, l-am pierdut pe Tomiyasu foarte devreme și l-am pierdut apoi și pe Saliba. Le-am permis prea multe spații, am întârziat și nu am câștigat suficiente dueluri.

Când am ajuns în prelungiri am arătat din nou o energie incredibilă și o mentalitate de top, chiar dacă nu a fost cea mai bună zi a noastră. Am mai avut două șanse mari, nu am câștigat și la final e vorba de penalty-uri, e loterie, iar azi nu ne-a mers.

Am dat totul. Nu a fost ziua noastră. Dezamăgirea nu va dispărea, dezamăgirea există acum, dar aduce claritate. Sunt 11 meciuri de jucat acum, 11 meciuri din Premier League. Trebuie să ne recuperăm, să ne concentrăm și să jucăm mai bine decât am făcut-o astăzi.

Suntem cu toții dezamăgiți. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem mai bine pentru a avea șanse mai mari de a câștiga următoarele meciuri”, a declarat Mikel Arteta, potrivit arsenal.com