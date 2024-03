Ce spune Baba Alhassan după ce FCSB a întors cu Voluntari: ”Întotdeauna simțim o presiune!”

FCSB a învins pe FC Voluntari, scor 2-1, în deplasare, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii.

Partida a fost rezolvată de Florinel Coman, care a marcat o dublă.

La finalul meciului, Baba Alhassan a oferit mai multe declarații.

”E o victorie importantă pentru noi. Am avut un meci foarte greu în prima repriză. Dar cel mai important e că am scos meciul în repriza a doua și am luat cele trei puncte.

În repriza a doua am jucat așa cum trebuie să jucăm tot timpul. A fost un assist frumos pentru Coman, care a înscris un gol frumos. E important, totuși, să câștige echipa.

Întotdeauna simțim o presiune. Dacă pierdem sau dacă facem un egal se micșorează diferența de puncte. Așa că încercăm să mărim diferența sau să o păstrăm. Cel mai important lucru acum e să ajungem acasă cu bine și să ne refacem înaintea meciului cu Petrolul Ploiești”, a declarat Baba Alhassan.