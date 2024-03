Ce spune Baiaram despre masca pe care o poartă în timpul meciurilor

Jucătorul echipei Universitatea Craiova, Ştefan Baiaram, a suferit la începutul lunii martie o fractură la nivelul piramidei nazale, după un duel cu rapidistul Alexandru Albu. După ce a fost operat, mijlocaşul Craiovei este nevoit să poarte în meciuri, dar şi la antrenamente, o mască de protecţie. Deşi spune că i-a fost greu să se obişnuiască cu masca, acest lucru nu l-a împiedicat să marcheze două goluri cu capul.

Baiaram este convocat la naţionala de tineret pentru meciul cu Armenia, din grupa E de calificare la CE-2025. Partida are loc la 26 februarie, de la ora 13.00, la Erevan.

El a vorbit, într-un interviu pentru frf.tv, despre masca din carbon, dar şi despre grupa României.

„Masca este din carbon, mă protejează, dar sper să nu o ţin foarte mult. Nu mă aşteptam să-mi sparg nasul în halul ăsta, am avut o fractură de piramidă nazală. Până m-am obişnuit cu masca mi-a luat timp, trebuia să mă orientez. Trebuie să o port la antrenamente şi meciuri pe o perioadă nedeterminată. Mereu când primesc convocare la naţională, mă gândesc să nu ratez, pentru că am avut numeroase ghinioane. Am dat două goluri cu capul de când port masca, poate mă ajută să-mi dau drumul la joc”, a declarat Baiaram.

El speră să înscrie sau să dea o pasă decisivă la meciul cu Armenia. „Este o grupă dificilă, dar sper să câştigăm în continuare. Avem un grup frumos, suntem uniţi, ne cunoaştem bine, acesta este atuul nostru”, a mai spus el.

România U21 face parte din Grupa E, alături de Elveţia, Finlanda, Albania, Muntenegru şi Armenia. Tricolorii sunt pe locul doi în grupă, la un punct distanţă de liderul Elveţia, şi mai au de disputat cinci meciuri în acest an.