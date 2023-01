Ce spune Chipciu după victorie cu FC Voluntari: ”Acum e disciplină!”

Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii, prima din acest an.

La finalul meciului, Chipciu a oferit mai multe declarații.

„Îmi place că am câștigat, nu mai vreau să jucăm bine și să nu luăm puncte. Chiar eram extenuat pe final, credeam că o să dăm gol, dar mă gândeam cât de nebuni putem să fim.

Câte meciuri am jucat aici, am avut o grămadă de ocazii, mi s-a părut că o să fie același scenariu și cred că era păcat, la cât efort am făcut. Numai câte sprinturi am făcut și am controlat meciul din minutul 20.

Am avut și situații să marcăm. Apoi ne-am relaxat că ei au luat roșu, am zis că e ușor, dar atunci e cel mai greu. Mai ales că mai iei și gol. Mi s-a părut incredibil”, a spus Chipciu.

„Sunt fericit pentru că chiar am muncit foarte bine în cantonament, a fost o disciplină fabuloasă și am lucrat mult la asta. Avem două zile libere, voiam să plecăm și noi cu familia pe undeva și era păcat să nu câștigăm.

Am mai avut niște meciuri cu Steaua și cu Craiova în primele etape, în care am jucat așa, dar azi am avut un joc foarte bun. Cred că acest sistem ne prinde bine ca și poziții. Sistemul e foarte agresiv, a venit domnul Sabău cu acest sistem și cu mai multă agresivitate față de cum era.

Eram agresivi și înainte, dar parcă stăteam mai mult în apărare, însă acum suntem și în ofensivă mai mult. Îmi place cum joacă echipa și îmi place și atmosfera, toată lumea e conectată și dornică să facă ceva.

Aș lega treaba sta și cu suporterii. La U Cluj, asta e starea de spirit, au venit și la stadion și la antrenament. Nu zic ca să sperii. E ceva frumos. Ar fi păcat să retrogradăm, dar mi-e greu să cred, la cum jucăm.

Domnul Sabău e foarte riguros din punctul ăsta de vedere. Eu nu l-am prins foarte mult ca fotbalist, dar cât de cât am prins Generația de Aur și știu că era foarte strict mai ales pe partea de pregătire, cu organizarea asta foarte strictă și a încercat să implementeze asta la noi.

Am început să fim mai conștienți de ceea ce înseamnă să joci fotbal și cât de profesionist trebuie să fii. Clar că e loc de mai bine mereu. Eu, personal, am simțit că am alergat mult în prima repriză”, a spus Chipciu.