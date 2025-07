Ce spune Costel Gâlcă despre conflictul dintre Dobre și Christensen

Rapid – CFR Cluj 1-1. Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a analizat remiza cu ardelenii. Le-a reproșat elevilor lui faza golului lui Virgiliu Postolachi.

„Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar am făcut o primă parte foarte proastă. Apoi am ieșit cu curaj, am putut să construim, am ajuns și la poartă. La golul lor am rupt linia, aveam superioritate, nu trebuia să iasă Pașcanu. Postolachi nu e un jucător rapid.

Mă gândeam la pauză să iasă Koljic și să intre Hromada. Dar l-am lăsat, că poate își revine. Și-a revenit pentru câteva momente, a marcat și golul. Apoi s-a accidentat. Am vrut de mai de mult să-l bag pe Dobre vârf. Are viteză, am vrut să-i prind pe contraatac”, a spus Gâlcă, la Prima Sport 1.

Întrebat despre conflictul dintre Dobre și Christensen, acesta a răspuns: „Au fost reproșuri la acea fază, dar s-au calmat după meci. Nu s-a întâmplat nimic”.