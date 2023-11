Ce spune Cristiano Bergodi despre meciul cu FCSB

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Rapid Bucureşti, crede că trebuie să analizeze foarte bine meciul încheiat la egalitate miercuri, cu Steaua, scor 0-0, în perspectiva partidelor viitoare. Bergodi afirmă că Rapid trebuia să câştige meciul din Ghencea.

„Nu am făcut un meci foarte reuşit astăzi. Ar fi trebuit să câştigăm. Eu nu vorbesc în faţa presei de jucători. Am un lot bun, consider, dar azi nu am făcut un meci bun.

Nu a fost totuşi nici un meci prost. Trebuie să jucăm mai bine. Vom vedea care au fost cauzele acestei evoluţii.

Nu mă pot gândi cum o să fie fără Petrila şi Rrahmani, eu trebuie să găsesc soluţii. Vom prezenta o echipă competitivă pe National Arena, nu ne prezentăm acolo ca victime.

Orice rezultat va fi cu FCSB, nu e decisiv pentru campionat”, a declarat Cristiano Bergodi.

Echipa Rapid Bucureşti a încheiat la egalitate miercuri, în deplasare, scor 0-0, cu echipa CSA Steaua Bucureşti, într-un meci din grupa a 2-a a Cupei României.