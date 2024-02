Ce spune Cristiano Bergodi după o nouă victorie în Superligă: ”Așa am văzut eu!”

Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 24-a din Superligă.

La finalul meciului, Cristian Bergodi a oferit mai multe declarații.

Antrenorul de la Rapid a părut mulțumit de rezultat, mai ales că echipa lui a câștigat al treilea meci la rând.

El susține că Damjan Djokovic nu ar fi trebuit să fie eliminat.

”Am câștigat al treilea meci la rând, asta ne dă moral. Am făcut o primă repriză bună, am pus presiune. Au dat gol Rrahmani și Burmaz, înseamnă că am făcut bine că am jucat cu doi atacanți. Am avut ocazii, e o victorie meritată, îi felicit pe băieți.

Subconștientul lucrează. Toți am ieșit din vestiar la pauză și am spus să nu ne retragem. Minusul poate fi ultimul sfert de oră, că am luat acel gol din aut. Ne-am retras, dar, repet, subconștientul lucrează și nu e ușor. Oțelul e o echipă bună, care aleargă mult.

Vom alege în fiecare meci cum vom juca. Astăzi echipa s-a descurcat foarte bine. Nu a fost ușor, pentru că pe Oțelul nu pierduse în deplasare cu nimeni.

Eu am văzut bine, era acolo, la doi metri de tușă. Mi se pare că el (n.r. jucătorul Oțelului) s-a dus cu capul, nu e că a deschis cotul. Așa am văzut eu. El, venind mingea așa, s-a întors și a venit în Djokovic. Cred că a ales soluția corectă arbitrul să dea un galben. Nu a fost cu cotul”, a spus Cristiano Bergodi.