Ce spune Dan Petrescu despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj

CFR Cluj a învins-o greu pe Unirea Slobozia, scor 2-1. Dan Petrescu a spus că se aștepta la un meci greu.

„Știam că va fi un meci foarte greu, au luat jucători de Superligă, noi am schimbat toată echipa, mulți debutanți, și portarul, și Șfaiț și Dani, marcatorul golului, s-a văzut acest lucru. Important era rezultatul.

În Ungaria am jucat mult mai bine și am plecat cu 0-0 acasă, acum nu am jucat la fel de bine și am obținut victoria. Se vede că portarul nu a apărut de mult timp, dacă ieșea și anticipa era o fază simplă.

Jucăm din 3 în 3 zile, schimbăm toată echipa, sunt jucători noi, ăsta este lotul, în continuare va merge la fel.

Acum, joi, trebuie să ne calificăm, e vital pentru noi și pentru club. Nu cred că a făcut un meci foarte bun Dani (n.r. Dumbrăvanu, marcatorul golului victoriei), s-a văzut teama, a jucat în Moldova, în Liga C, în amicale a făcut-o mai bine, dar golul a salvat evoluția lui și a echipei.

E prea devreme să vorbim de rivale, s-a văzut, tuturor le-a fost greu, mai durează până ne intrăm în ritm, noi și celelalte echipe.

(n.r. Ce se întâmplă cu Louis Munteanu, pleacă de la CFR?) Nu e întrebare pentru mine, Louis nu a făcut niciun antrenament cu echipa, a mai alergat singur, sunt șanse ca dacă mâine se antrenează cu echipa, joi să fie pe bancă”, a spus Dan Petrescu, după meci, la Digi Sport.