Ce spune Dan Petrescu despre un nou contract cu CFR Cluj: ”I-am zis să așteptăm meciul cu Rapid

Dan Petrescu nu a semnat încă un nou contract cu CFR Cluj, deși patronul Ioan Varga l-a rugat în repetare rânduri să o facă.

Antrenorul CFR așteaptă duelul cu Rapid, precum și derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, pentru a lua o decizie în acest sens. Mai mult decât atât, tehnicianul ardelenilor vrea ca Neluțu Varga să investească în transferuri pentru a ajunge în grupele cupelor europene.

De asemenea, Dan Petrescu a spus că patronul clubului ar fi încercat să îi propună un contract pe o perioadă de cinci ani și a subliniat că nu va deveni acționar al echipei, deoarece îi lipsesc resursele financiare necesare.

„E motivat, de aia mi-a și propus 5 ani de contract. Cred că nu propunea așa ceva dacă avea probleme. Și azi m-a stresat, hai să facem contractul.

Și i-am zis să așteptăm meciul cu Rapid ca să avem timp să vorbim despre el. I-am zis că sunt de acord, el vrea să semnez. Dacă vrea să semnez un contract pe 5 ani, nu cred că are probleme sau vrea să plece din fotbal. Altfel nu mi-ar fi propus acest contract”, a spus Dan Petrescu, înainte de Rapid – CFR Cluj, într-o conferință de presă.

„Nu am puterea să devin acționar. Și bine că m-ați întrebat. Eu am amânat foarte mulți bani pe care îi am de primit, vreo 4-5 luni.

Amân pentru a se primi licența. Dar în niciun caz eu nu am dat bani împrumut la nimeni. Dar dacă ar fi fost nevoie, 100% aș fi făcut-o pentru Neluțu (n.r. Ioan Varga) și pentru CFR”, a spus Petrescu.