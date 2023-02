Ce spune Dan Petrescu înainte de marele duel cu Lazio: ”Noi mergem să jucăm!”

CFR Cluj va juca în preliminariile Conference League cu Lazio.

Dan Petrescu a oferit mai multe declarații înainte de acest meci.

”La ce meciuri am avut noi anul ăsta, un început mai greu nu se putea, cu Farul, Voluntari, FCSB, Craiova și Lazio. Nu e ușor, dar dacă nu am fi fost buni anul trecut, nu am fi ajuns în postura asta. E un meci pe care un fotbalist vrea să îl joace, un antrenor vrea să fie pe bancă.

Un stadion extraordinar, CFR a fost de mai multe ori, eu am fost doar de două ori. E un meci pe care vrei să îl joci, sper ca jucătorii să dea maximum. Până atunci mă gândesc doar la Craiova, nici nu mă uit la meciurile lui Lazio, pentru că nu este corect.

Presiunea e pe Lazio, nu pe noi. Noi mergem să jucăm. Nu cred că ar fi jucat Ștefan Radu. Mi-ar fi plăcut să îl văd aici”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.