Ce spune Dennis Politic după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare: ”Sincer să fiu, cred că este cel mai urât meci în care am jucat în viața mea!”

Dinamo şi-a asigurat rămânerea în Superliga, după ce a remizat, luni, în deplasare, scor 0-0, cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, în returul barajului de menţinere/promovare. În tur, Dinamo s-a impus, scor 2-0.

La finalul meciului, Dennis Politic a oferit mai multe declarații.

Jucătorul de atac al lui Dinamo a vorbit despre viitorul său.

”Ne-am atins obiectivul pentru care am venit aici, am rămas în Liga 1. Sincer să fiu, cred că este cel mai urât meci în care am jucat în viața mea. Nu m-am apărat niciodată 90 de minute, cum am făcut-o azi. Am jucat fundaș stânga, dar important e că am rămas în Liga 1.

Din punctul meu de vedere, nu trebuia să fim în această situație. Am pierdut multe puncte pe final de meci, trebuia mai multă concentrare. Nu a fost un meci plăcut nici pentru noi, nici pentru fani, cărora le mulțumim că au venit până aici.

Deocamdată, mă bucur de seara asta și de mâine voi discuta cu Andrei, cu conducerea. Bineînțeles (n.r. ia în calcul o prelungire a contractului)”, a declarat Dennis Politic.