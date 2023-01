Ce spune Dică după ce a debutat cu victorie la CS Mioveni: ”Am arătat că nu suntem o echipă slabă!”

Echipa CS Mioveni, ultima clasată în Superligă, a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Petrolul Ploieşti, scor 1-0, în etapa a 22-a din Superligă. A fost prima victorie a echipei CS Mioveni după patru luni şi jumătate.

La finalul meciului, Dică a oferit mai multe declarații.

”O victorie mare pentru moralul băieţilor, pentru ceea ce urmează. Am început bine, am şi marcat, am avut posesie bună, nu le-am dat prea multe şane în prima repriză.

A doua repriză am jucat consistent, dar ne-am retras puţin pentru că avem acel avantaj. Şi Petrolul a schimbat sistemul, acel 4-4-1-1. Ne-am creat şi aşa câteva oportunităţi, au avut şi ei, dar per total, sunt mulţumit de atitudinea jucătorilor şi de lupta de pe teren.

Dacă am venit aici, înseamnă că cred că pot face asta, am încredere în ceea ce lucrez zi de zi, am încredere în jucătoii care erau aici şi în cei nou-veniţi, trebuie să dăm totul la fiecare meci.

Am arătat că nu suntem o echipă slabă, ci că suntem o echipă ok, care se poate bate cu celelalte. Am făcut pressing sus, am recuperat multe mingi, îmi era şi teamă că vom cădea fizic, că unii jucători au venit abia în urmă cu 5 sau 7 zile, dar am făcut un meci bun. Îmi mai doresc un jucător, sper să-l putem aduce zilele următoare. Este un fundaş stânga”, a spus Dică, la finalul meciului.