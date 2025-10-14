Ce spune Edi Iordănescu despre meciul României

Fostul selecționer, Edi Iordănescu, a spus despre victoria României că a fost una „muncită și meritată”.

„Am văzut jocul României și ce pot spune este că era foarte, foarte important să producem un rezultat pozitiv. Indiferent de calitatea jocului, era important să câștigăm. În primul rând, veneam după o perioadă grea, în care rezultatele nu au fost cele așteptate, o perioadă de tensiune. Am constatat de la distanță, cât am putut înțelege și să fiu la curent, că începuse o stare de tensiune în jurul echipei naționale.

Începuse să se piardă din nou încrederea, speranța. Publicul parcă începuse să se întoarcă la ce a fost în trecut. Mai era important, nu în ultimul rând, pentru economia calificării. În final, obiectivul rămâne calificarea la Mondial. A fost unicul obiectiv, cel mai important.

Acum, ce am văzut la jocul nostru cu Austria a fost în primul rând o echipă națională mult mai hotărâtă, mai determinată. Am văzut o echipă cu un alt spirit față de meciurile cu Cipru, cel test cu Canada. Consider că echipa națională a meritat fără dar și poate să câștige jocul. Nu pot fi de acord cu cei care spun că Austria nu s-a ridicat la un nivel bun.

Nu s-a ridicat, dar poate a fost și meritul nostru aici, chiar dacă și eu consider că Austria este într-un recul față de European. Și așa, Austria rămâne o echipă foarte solidă. Nu este o echipă foarte creativă, cu multă calitate individuală, dar este o echipă cu experiență, omogenitate.

Cred că puteam marca chiar mai repede, să ne asigurăm cele 3 puncte, dar nimeni nu poate contesta victoria. Este o victorie muncită, meritată, și echipa națională, cu toți cei implicați, trebuie felicitată și susținută”, a transmis Edi Iordănescu, potrivit gsp.ro.