Ce spune Edi Iordănescu despre o revenire la echipa națională 

Edi Iordănescu a fost întrebat dacă există posibilitatea să revină la națională, însă antrenorul Legiei Varșovia a respins categoric.

„Pentru mine acest subiect nu există, este de «no comment», nici măcar din punct de vedere teoretic nu pot să intru într-o astfel de discuție.

Sunt un antrenor sub contract, toată concentrarea și atenția mea, energia mea, priceperea mea, le pun în slujba Legiei.

Îmi doresc foarte mult, în ciuda contextului greu, sunt multe lucruri care nu sunt cunoscute publicului.

Este un context foarte greu, nu întâmplător sunt 5 ani de când nu s-a luat campionatul. Tot ce reprezint e aici, mintea mea e aici sută la sută.

Echipa națională are un selecționer pe care îl respectăm și cred că, după cum am cunoscut eu oamenii din federație, în frunte cu președintele, așa cum au fost alături de mine în momentele foarte grele de la începutul mandatului meu din Liga Națiunilor, și m-au susținut în totalitate, sunt sigur că au aceeași atitudine de susținere totală pentru Mircea Lucescu, pentru munca echipei naționale și pentru tot ce urmează în continuare.

Chiar dacă au fost momente grele, pentru că nu e ușor să pierzi cu Bosnia, să faci egal cu Cipru, să pierzi cu Austria, acel test nefericit cu Canada. N-am văzut decât mesaje de susținere și de echilibru din partea federației.

Dacă ne ajută Dumnezeu și terminăm pe loc de baraj, sunt sigur că decizia de a continua sau nu îi va aparține doar selecționerului.

Mai departe ce se va întâmpla n-am de unde să știu și nu pot să intru într-o astfel de speculație. Și cu asta cred că am limpezit absolut orice dubiu.

E normal ca numele meu să rămână în atenția opiniei publice, poate chiar a federației. Au fost lucruri de succes, o echipă care a făcut performanță. Cred că lucrurile astea trebuie să ne încurajeze, trebuie să avem continuitate în muncă și în rezultate”, a spus Edi Iordănescu, citat de gsp.ro.