Ce spune Eugean Neagoe după ce a ajuns în cantonament cu Uiversitatea Craiova: ”Ne dorim asta!”

Eugen Neagoe a oferit mai mi multe declarații direct din cantonamentul din Turcia.

El susține că Ișfan se va adapta în Bănie.

”Ne-am atins scopul. A fost un antrenament reușit. Primul joc al nostru din 2023, dar băieții, în mare, s-au achitat de sarcini. A fost până la urmă un antrenament reușit. Au fost foarte multe momente când am făcut un joc așa cum ne dorim.

Am făcut un joc ofensiv, am stat mult în terenul adversarului, am făcut presing, am recuperat multe mingi în terenul lor, ne-am creat multe ocazii de a marca. Chiar dacă am marcat trei goluri cred că puteam să marcăm mai multe împotriva unei echipe bune de prima ligă.

Este pe locul 2 în Ungaria. Băieții au făcut un efort mare, așa cum le-am cerut, au fost foarte serioși, a fost un joc frumos cred eu”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit Fanatik.

„Ne dorim să arătăm mai bine decât am arătat în această seară, în primul joc de pregătire. Ne dorim să arătăm foarte bine în campionat

Sigur (n.r. mulțumit de Ișfan?) Este primul lui joc, a jucat 45 de minute așa cum le-am dat la toți jucătorii. Ușor, ușor se va integra. Este un jucător cu calități foarte bune, un jucător tânăr, face parte din naționala de tineret. Sper că prin evoluțiile lui să ajungă la prima reprezentativă”, a mai afirmat Neagoe.