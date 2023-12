Ce spune Florentin Pera la finalul Campionatului Mondial: ”A fost cea mai bună jucătoare a noastră!”

Antrenorul naţionalei României, Florentin Pera, a declarat luni, la încheierea participării echipei la Campionatul Mondial, că jucătoarele au arătat caracter până la final. Tricolorele au încheiat competiţia pe locul 12 şi au ratat turneele preolimpice.

”Sunt mulţumit şi mândru de jucătoarele mele în acest meci cu Polonia, a fost un meci dificil pentru noi. Sunt fericit că am luptat până la final.

Dau 100% în fiecare meci şi aştept ca şi jucătoarele să fie la fel, iar astăzi au arătat caracter, au jucat ca o echipă şi că îşi doresc.

Eliza Buceschi a fost cea mai bună jucătoare a noastră la acest Campionat Mondial, a jucat foarte bine, a jucat pentru echipă şi a fost, în opinia mea, liderul nostru. La fel şi Crina Pintea, care a fost căpitanul nostru”, a declarat Floretin Pera la finalul partidei cu Polonia.

”Sunt puţin tristă, pentru că am avut o şansă bună să mergem mai departe, am fost aproape, dar în acelaşi timp cu adevărat departe. Noi, jucătoarele, trebuie să continuăm să luptăm şi să muncim, dar şi să nu uităm să visăm. Desigur, jucătoarele tinere au şanse la următoarele turnee. Sunt mândră de tot, de felul în care am fost susţinute de fani şi de faptul că am jucat ca o echipă. Sunt tristă, dar în acelaşi timp mândră”, a spus Crina Pintea.