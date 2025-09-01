Ce spune Gică Hagi despre perioada nefastă în care se află Farul Constanța

Hagi a oferit, în mod indirect, un vot de încredere pentru Ianis Zicu și a explicat că nu se pune problema ca în acest moment să se producă o schimbare la nivelul băncii tehnice. Joi, Farul s-a calificat în grupele Cupei României, după un succes cu scorul de 1-0 în fața celor de la Corvinul Hunedoara.

„Decizia a fost luată și suntem în spatele lui Ianis (n.r. Zicu) și a echipei, a staff-ului. Avem treabă multă de făcut în academie, în toate, clubul trebuie să se dezvolte. Muncim mult. Nu stau să evaluez eu public (n.r. prestațiile Farului). Au început foarte bine, bine că am câștigat la Hunedoara, pentru că era important.

Începutul a fost foarte bun, partea a doua mai puțin bună, dar din toate înveți și trebuie să mergi înainte, că așa e în fotbal. Trebuie să o iei de la capăt”, a fost declarația lui Gică Hagi, potrivit .