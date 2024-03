Ce spune Gică Hagi despre viitorul lui Ianis

Ianis Hagi a fost împrumutat de Rangers la începutul sezonului în LaLiga la Alaves, dar mijlocașul român nu s-a impus în Spania, marcând doar două goluri în fazele preliminare ale Cupei Regelui.

În Spania, internaționalul român a bifat 22 de partide în campionat și cupă, fără a reuși să devină titular de drept.

Gică Hagi laudă însă prestațiile lui Ianis la echipa națională, crede că fiul său are nevoie de mai mult timp de adaptare în fotbalul iberic și anunță că în sezonul viitor se va afla în lotul lui Rangers.

„Ianis la echipa naţională s-a descurcat foarte bine! Nu bine, ci extraordinar de bine, a fost decisiv! La club a venit după o accidentare. El a demonstrat pe teren pentru naţională că se simte foarte bine. Îi place grupul în care este.

În ceea ce priveşte echipa de club, trebuie o perioadă de adaptare la un fotbal de elită, cel spaniol. Nu prea a jucat în campionat, dar a apărut în meciuri din Cupa Spaniei.

Poate fi mult mai bine, sperăm să se schimbe lucrurile astea, dar el a apărut într-un campionat destul de greu şi nou pentru el. Nu uitaţi că vine după o accidentare de un an. Deci nu putem vedea acum forma cea mai mare a lui Ianis, dar la anul îl vom vedea în cea mai bună formă.

El are contract cu Rangers în continuare, el e doar împrumutat la Alaves, nu uitaţi! Deci are contract cu Rangers, asta e sigur! Am citit că nu ar fi dorit nici de Rangers, ceea ce e fals”, a declarat Gheorghe Hagi, pentru Orange Sport.