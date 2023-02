Ce spune Gică Hagi după egalul cu FC Argeș: ”Nu îmi place asta!”

Echipa FC Argeş a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, într-un meci al etapei a 25-a din Superligă.

La finalul meciului, Gică Hagi a oferit mai multe declarații.

”Ei au început mai bine, știam că o să fie agresivi, după aceea, am început să avem inițiativa, am încercat să construim. Terenul a influențat puțin, calitatea jucătorilor, puteau fi mai inspirați. Puteam să câștigăm, am avut ocazii, cornere, dar e bine că nu am luat gol.

Totuși, nu-mi place că nu am marcat. Ei nu au avut nicio ocazie. Cred că trebuie să fim mai decisivi, dar mai sunt și zilele din acestea, jucătorii și-au dorit, au jucat foarte bine defensiv, creștem de la meci la meci. Noi nu ne abatem de la drumul nostru, acela de a construi o mentalitate de învingători.

Echipa e dependentă de gol, nu de un jucător. E bine să ai un jucător ca Denis Alibec, dar nu putem să stăm doar în el. Câteodată nu e inspirat. Am declarat că 99,9% avem lotul complet, chiar dacă mai era nevoie de un mijlocaș, dar o să aducem pe cineva de la Academie”, a transmis Hagi.