Ce spune Gigi Becali despre adversara FCSB-ului din play-off-ul Europa League

După ce FCSB a obținut calificarea în play-off-ul Europa League, patronul Gigi Becali a vorbit și despre următoarea adversară a roș-albaștrilor, formația scoțiană Aberdeen.

„Oamenii din club spun că sunt puțin mai buni decât Drita. Nu sunt o echipă extraordinară, dar îi depășesc pe cei de la Drita. Important e să fie Tănase pe teren.

Eu nu cunosc și nu mă pricep la alte echipe. Trebuie să le văd jucând ca să îmi fac o părere. Îi voi urmări în tur și abia apoi îmi voi forma o idee. Nu urmăresc fotbalul european, așa că nu știu multe despre aceste formații”, a spus Gigi Becali, imediat după succesul cu Drita.