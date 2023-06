Ce spune Gigi Becali despre viitorul lui Dawa la FCSB

Joyskim Dawa a fost folosit în majoritatea meciurilor disputate de FCSB, chiar dacă le-a dat emoții roș-albaștrilor de multe ori. Gigi Becali a recunoscut că fotbalistul camerunez a greșit de multe ori, însă merge în continuare pe mâna sa.

„Dawa nu e un fundaș central de aruncat. El greșește, dar are forță și viteză. Dacă își reglează puțin comportamentul și mișcările, tot am încredere în el.

Noi am dat 7 jucători care nu jucau și am luat până acum 3. Și vor fi titulari. Am întărit echipa cu trei titulari. Crește talia echipei. Vom avea Dawa, Edjouma, Djokovic și Ngezana. Avem patru jucători care să dea cu capul la centrări. Nu mai las echipa așa”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali a spus zilele trecute că vrea să fie concurență la echipă în sezonul următor.

„Acum am 5 mijlocași, dar vor juca doar 3. Deci dintre ăia 5, care sunt toți buni, vor juca doar 3. Djokovic, Băluță, Olaru, Malcom și Șut, dar doi dintre ei vor sta pe bancă.

Nu am niciun favorit, va fi concurență. Acum o să fie concurență, că nu mai ești sigur că rămâi pe teren”, a spus Gigi Becali, la Palat, zilele trecute.