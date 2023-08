Ce spune Gigi Becali înaintea partidei FCSB-CFR Cluj: „Nu mai poate să ne bată nimeni!”

FCSB are 3 victorii din tot atâtea etape în Liga 1, fiind momentan pe primul loc. După returul cu bulgarii de la CSKA 1948 Sofia, bucureștenii vor primi vizita celor de la CFR Cluj.

Se pare că patronul Gigi Becali nu se teme de ardeleni, deși are un jucător favorit din tabăra adversă. Iată ce a spus.

„Nu mai poate să ne bată nimeni!”

`Eu credeam în Craiova, dar și CFR e bună. Mi-a plăcut și Craiova, cât are benzină. CFR, nu mă așteptam așa. Îmi place Krasniqi. (n.r. – Neluțu Varga) El, săracul, nu are etichetă, nu are marcă. Pui Neluțu, pui Becali… ce să facă?

(n.r. – bate CFR Cluj) Niciodată în viața lui… nu mai poate să ne bată nimeni. Poate un egal, dar nu ne mai bate nimeni, niciodată„, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.