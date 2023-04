Ce spune Iftime despre Stoican: ”Nu cred că va retrograda!”

Flavius Stoican a ajuns în acest sezon la FC Botoșani.

Echipa este departe de forma din trecut și are ca obiectiv rămânerea în prima ligă.

Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, consideră că echipa lui nu va retrograda.

”Nu am ce să-i reproșez. La ce fotbaliști am avut din vară, sunt foarte mulțumit de scouting-ul nostru. Am un lot acum care nu cred că va retrograda. Avem și nouă puncte de FC Argeș!”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.