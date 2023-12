Ce spune Ivaylo Petev după egalul cu Poli Iași: ”Asta e cel mai rău!”

Echipa Poli Iaşi a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-2, cu echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii. Craiovenii au condus cu 2-0 şi au avut gol anulat de VAR în minutul 90+1.

La finalul meciului, Ivaylo Petev a oferit mai multe declarații.

”Sunt mulţumit de băieţi azi. Am controlat meciul, dar, din păcate, am făcut greşeli de care a beneficiat Poli Iaşi Am avut situaţiile noastre, dar nu am reuşit să marcăm. Eu sunt mulţumit de jucători. Am pretenţii mari de la arbitraj, nu l-am comentat niciodată, dar fiecare om are o limită.

Au fost mai multe situaţii şi nu cred că a fost ofsaid la gol. Am jucat bine, dar, din păcate, am pierdut două puncte. Asta e cel mai rău. O să analizăm meciul să vedem unde am greşit”, a declarat Ivailo Petev, antrenorul formaţiei Universitatea Craiova.