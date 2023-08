Ce spune Joao Felix despre viitorul său la Atletico Madrid

Joao Félix nu are nicio intenţie de a rămâne la Atlético Madrid. După ce a petrecut luna ianuarie sub formă de împrumut la Chelsea, atacantul portughez a revenit în această vară în Spania, dar nu are nicio intenţie de a rămâne la clubul unde este legat până în iunie 2027.

Jucătorul i-a cerut clar agentului său Jorge Mendes să blocheze orice ofertă până când va primi una de la Barcelona.

Clubul saudit Al-Hilal ar fi făcut o ofertă pentru Joao Félix, dar presa spaniolă a relatat că, în orice caz, Atletico nu a fost receptivi la ideea unui împrumut cu plată, sperând în schimb la un transfer.

În condiţiile în care se aşteaptă ca Ousmane Dembélé să plece la PSG, Barcelona ar putea face o mutare pentru Joao Félix.