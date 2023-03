Ce spune Liviu Ciobotariu după egalul contra Chindiei Târgoviște: ”Acum nu suntem mulțumiți!”

Formaţia FC Voluntari a încheiat, luni, în deplasare, scor 1-1, cu echipa Chindia Târgovişte, în etapa a XXX-a, ultima a sezonului regulat din Superliga.

După meci, Liviu Ciobotariu a oferit mai multe declarații.

”Față de ce am realizat sezonul trecut, acum nu suntem mulțumiți, dar, până la urmă, am acumulat 34 de puncte, am avut un final bun de campionat. De patru meciuri suntem neînvinși, am primit un singur gol. Ne așteaptă un play-out de foc.

A fost un joc bun, disputat, am întâlnit o echipă solidă, puternică, cu jucători de atac puternici, care marchează goluri. Dacă Merloi era inspirat în minutul 91, puteam să plecăm cu trei puncte, dar nu știu dacă ar fi fost meritat, dacă mă gândesc la raportul ocaziilor. Cei de la Chindia au șutat de mai multe ori, au avut și două bare. E un punct de plecare. E un lucru pozitiv că de patru meciuri suntem neînvinși și suntem pe un drum bun. Am fost bine organizați în defensivă, am avut și contraatacuri.

Echipele care au un lot echilibrat valoric vor avea câștig de cauză. Vor fi meciuri foarte disputate, pentru că diferența de puncte este mică. Va trebui să ai un lot bun, să faci schimbări, să nu ai probleme cu cartonașele, cu eliminările. Am avut ceva probleme cu accidentările. În afară de Droppa, suntem ok”, a spus Liviu Ciobotariu.