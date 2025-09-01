Ce spune Louis Munteanu despre transferul său

Deși s-a vorbit despre transferul lui în această vară în străinătate, Louis Munteanu continuă la CFR Cluj. Acesta a analizat meciul dintre echipa sa și FCSB, terminat 2-2.

„Am luat gol pe final, îmi pare rău. Eu zic că am jucat bine, îmi pare rău că am luat gol pe final. Poate meritam și noi să câștigăm. Nu sunt aici să vorbesc despre arbitraj, sunt aici să joc fotbal și atât. Am încercat să dau totul pentru echipa mea. Acum vine echipa națională și mă bucur că sunt sănătos.

Când vine un antrenor nou, are principiile lui. E încă devreme, sper ca băieții să lucreze bine și după națională să arătăm mai bine decât acum.

Cum adică nu am jucat mult? Am jucat meci de meci. Am lipsit un meci sau două. E o mândrie, mă duc să ajut băieții și sper să câștigăm. Când am fost cu mister Lucescu, mi-a dat încredere, m-am pregătit bine și așa o să fac și de acum înainte. Nu știu nimic despre vreun transfer”, a spus Louis Munteanu, după meci, la flash-interviu, la Digi Sport.