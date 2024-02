Ce spune mama lui Radu Drăgușin despre faptul că e rezervă la Tottenham

Svetlana Drăguşin (53 de ani), mama lui Radu Drăguşin (22 de ani) a vorbit despre situaţia fundaşului central de la Tottnhem la Gala Sportului Românesc şi a spus că el îşi „aşteaptă cuminte rândul” la echipa londoneză care a plătit 30 de milioane de euro pentru transferul său.

Svetlana Drăguşin, care are o funcție în federația de baschet, a spus că Radu are nevoie de adaptare la ceea ce înseamnă campionatul Angliei, după experienţa reuşită de la Genoa, din Italia. De asemenea, mama fundaşului lui Tottenham a spus că pe Radu îl ajută mult că provine dintr-o familie de sportivi, dar educaţia contează mult mai mult. „Mi-aş fi dorit să fie (n.r. – la gală), dar el are pregătire şi aşteaptă cuminte rândul la Tottenham.

Italia e o ţară foarte frumoasă, dar şi Anglia e primitoare, ne simţim bine. Radu are treaba lui acolo şi speram să se acomodeze. Ceea ce trebuie să înţelegem cu toţii e că Radu e un fotbalist tânăr într-o echipă de mare valoare şi trebuie să avem răbdare.

Îl ajută foarte mult că vine din familie de sportivi, dar educaţia a fost principalul pilon în viaţa noastră”, a declarat Svetlana Drăguşin, la Gala Sportului Românesc.