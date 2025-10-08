Ce spune Marcel Răducanu despre România – Austraia

Marcel Răducanu a prefațat meciul România – Austria și crede că „tricolorilor” lui Mircea Lucescu le va fi foarte greu să obțină victoria.

„Cu Austria o să fie un meci foarte, foarte greu.

Copiii ăștia trebuie să joace acum peste posibilitățile lor, să aibă o zi extraordinar de bună și ăia să joace să joace slab, dar nu prea văd.

Că au jucători care joacă în Bundesliga, peste tot, deci au jucători valoroși austriecii”, a declarat Marcel Răducanu, potrivit fanatik.ro.