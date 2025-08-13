Ce spune Mario Camora despre returul cu Braga

Fundaşul portughez sosit la CFR Cluj în anul 2011 îşi aminteşte ultima victorie a feroviarilor împotriva celor de la Braga, venită în anul 2012.

Camora speră ca arbitrajul să fie unul corect în manşa retur după ce ardelenii au acuzat anumite faze în partida disputată la Cluj-Napoca. Camora ştie că Braga pleacă favorită atât datorită avantajului de pe teren propriu, cât şi al scorului obţinut în tur, dar echipa sa nu se dă bătută.

1-2 a fost scorul manşei tur disputată joia trecută. În campionat, Braga s-a impus cu scorul de 3-0 în faţa celor de la Tondela, în prima etapă din Portugalia.

„Nu avem nimic de pierdut, jucăm şansa noastră împotriva unei echipe foarte bune. Sperăm ca şi arbitrul să fie la nivelul meciului, am avut un penalty acasă din care puteam să dăm gol.

Ne-a făcut bine că s-a amânat acest meci (n.r. cu Csikszereda), şi eu s-au odihnit, m-am uitat la meci la Braga, şi-au odihnit toţi jucătorii, toţi jucătorii sunt fresh. Va fi un meci foarte greu, plecăm cu gândul de a da un gol.

3-0 cu rezervele, m-am uitat, doar fundaşii central şi mijlocaşii au jucat, prin minutul 60 au ieşit. S-au odihnit, nici noi nu avem scuză.”, a declarat Mario Camora, la plecarea în Portugalia, potrivit orangesport.ro.