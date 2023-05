Ce spune Mihai Rotaru despre o presupusă înțelegere cu Gigi Becali în ceea ce privește meciul cu Farul

Mai în glumă, mai în serios, finațatorul lui FCSB, Gigi Becali, a declarat că a făcut o înțelegere verbală cu Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, astfel încât roș-albaștrii să învingă CFR Cluj, iar echipa din Bănie să bată formația antrenată de Gică Hagi, Farul Constanța.

Astfel, prin cele două victorii, FCSB ar fi mai aproape de primul loc, iar Craiova ar ajunge la egalitate de puncte cu CFR Cluj.

Mihai Rotaru a negat această înțelegere și a transmis că Universitatea Craiova va juca mereu la victorie, indiferent de cine e adversarul.

„Nu avem nicio înțelgere, știți cum e patronul de la FCSB. A spus că avem o înțelegere să bat Farul. Eu vreau să bat CFR-ul, Sepsi, FCSB și Rapidul, pe oricine. Nu există așa ceva! Nu există alianțe.

Eu am convenție și cu Gică Hagi, că-l bat (n.r.- pe Gigi Becali), și cu CFR-ul că bat Farul, am convenție cu toată lumea că bat următorul meci. Ar fi trist să am o convenție că nu bat”, a spus Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.

Gică Hagi, managerul Farului, a fost întrebat despre ”alianța” dintre Becali și Rotaru, dar a preferat să nu comenteze.

”Pentru mine, nu au relevanță. Nici nu vreau să intru în discuții din acestea. Eu am făcut fotbal, știu ce înseamnă fotbalul, mă gândesc la fotbal. Îmi corectez echipa și nu sunt conducător. Nu-mi plac lucrurile astea. Chiar le evit și nu-mi convin.

Eu sunt pe partea tehnică. Restul, pe mine nu mă interesează. Eu știu că în viață depinzi de tine și că noi depindem de noi”, a declarat Gică Hagi.