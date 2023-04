Ce spune Mihai Rotaru despre rezultatele Universității Craiova: ”Sunt supărat pe mine însumi!”

Mihai Rotaru a vorbit despre rezultatele pe care le-a obținut Universitatea Craiova.

Oltenii au puncte de recuperat față de primele 3 clasate.

Mihai Rotaru a recunoscut că este dezamăgit de el și că și-ar fi dorit să câștige măcar cu titlu.

”E important să ne batem la podium. Am fost acolo în ultimii șapte ani, vrem să avem continuitate. Ne focusăm pe acest final de campionat, e important ca Universitatea Craiova să aibă continuitate. Gândiți-vă cât de aproape am fost anul trecut să fim în grupe. Din păcate, în fotbal, norocul joacă un rol important, iar acolo am avut ghinion.

Sunt dezamăgit din perspectiva rezultatelor. Dacă mă intreba cineva dacă sunt mulțumit cu o promovare în Liga 1, două Cupe și o Supercupă, răspunsul ar fi fost nu, dar dacă am fi avut acel campionat, unde am fost foarte aproape și o calificare în grupe, lucrurile ar fi fost într-o lumină mai bună. Acum nu sunt mulțumit, sunt supărat pe mine însumi, sunt dezamăgit, dar reproșurile sunt pentru mine”, a spus Mihai Rotaru la emisiunea Digi Sport Special.