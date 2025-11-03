Ce spune Mihai Rotaru despre viitorul lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova

La o zi după Universitatea Craiova – Rapid, au apărut zvonuri despre o posibilă discuţie între Mirel Rădoi şi patronul Mihai Rotaru, în care antrenorul ar fi luat în calcul chiar plecarea sa de la echipă, pentru a detensiona atmosfera.

„(n.r: Se pune problema ca Rădoi să nu termine acest campionat?) Este o telenovelă făcută de presă. Am spus exclus (n.r: să plece). Cu toate că am spus că nu se ia în considerare, a spus şi Mirel Rădoi în două conferinţe de presă… Dacă începe să se rostogolească în presă o nebunie ca asta, uite unde se ajunge.

Nu au fost discuţii în club despre o eventuală demisie sau demitere.

Este clară (n.r: decizia ca Rotaru să rămână). Este exclus şi mergem mai departe. Şi am încheiat. Nu mai am ce să revin”, a declarat Rotaru pentru Fanatik.