Ce spune Mutu despre primul transfer făcut de CFR Cluj pentru sezonul viitor

Antrenorul lui CFR Cluj, Adrian Mutu, a vorbit despre cel mai recent transfer făcut la echipă. Este vorba despre Mohammed Kamara, care se va alătura echipei de sezonul viitor.

„E o discuție mai veche. A semnat după ce am venit eu, dar m-am uitat și eu la el. Este un jucător foarte bun. Din vară va fi jucătorul nostru. (…)

E important să ne pregătim sezonul de-acuma pentru că nu se știe ce se va întâmpla la vară, dacă Otele o ține în ritmul ăsta riscăm să îl vindem ca să spun așa. Și atunci trebuie să fim pregătiți.

De când am venit eu cele mai multe goluri le are Bîrligea așa că… Otele este un jucător care are consistență până acum în joc, chiar dacă de multe ori eu cred că profită mai mult decât ar trebui de calitățile sale.

Și anume aceea că e foarte puternic unu la unu. Îl vedeți și dumneavoastră. Așa cum îi spun eu în multe momente, trebuie să diversifice puțin alegerile, pentru că dup-aia devine previzibil.

În unele momente ar trebui să joace cu echipa și dup-aia are timp și să fixeze adversarul direct. Pentru că altfel riscă să obosească, să consume energii inutil și va dăuna echipei. Dar e un jucător de perspectivă, care e important. A crescut foarte mult față de ce era la UTA și lucrul ăsta ne bucură”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.