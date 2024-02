Ce spune Nicolae Dică după debutul la FC Voluntari: ”Am schimbat sistemul de joc!”

FC Hermannstadt a încheiat la egalitate, luni, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Voluntari, în etapa a XXIV-a a Superligii.

După meci, Dică a oferit mai multe declarații.

Antrenorul a fost mulțumit că jucătorii lui nu și-ai pierdut încrederea.

”Am avut ocazii. Important este că băieții au avut încredere și am scos acest punct pe final. Diferența a fost că azi am fost o echipă care a avut o posesie mai bună. Suferim în ultimii 25 de metri. Acolo nu reușim să ne depășim adversarul. Voluntari juca contraatac. Sibiul asta a făcut azi.

Nu poți să spui că ne-au dominat. Am pierdut două-trei mingi și ei și-au creat ocazii de gol. Nu pot să le reproșez băieților că nu am încercat. Vom încerca să devenim mai buni. Nu e ușor să schimbi lucrurile de pe o zi pe alta. Am schimbat sistemul de joc. Am încercat să facem anumite lucruri”, a declarat Nicolae Dică la final.