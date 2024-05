Ce spune Rafael Nadal despre participarea la Roland Garros

După ce a fost învins sâmbătă de Hubert Hurkacz în turul al doilea al Masters 1000 de la Roma, Rafael Nadal este în continuare evaziv în privința participării sale la Openul Franței, care se va desfășura între 27 mai și 9 iunie.

Învingător în paisprezece rânduri pe zgura pariziană, Nadal nu își dorește doar să fie prezent la competiție. „Nu vreau să ajung la Roland Garros fără a avea capacitatea de a lupta cu adevărat. A fi competitiv nu înseamnă neapărat să câștig turneul, dar înseamnă că mă duc acolo cu gândul că sunt capabil să o fac, dar mai ales că sunt capabil să lupt 100%”, a explicat el într-un interviu acordat France Télévisions, preluat de Le Figaro.

În acest sens, spaniolul nu exclude posibilitatea de a fi nevoit să renunțe la o probabilă ultimă participare la Roland Garros: „Dacă există o șansă de 0,01% să o fac, atunci vreau să încerc. Dacă chiar nu există nicio șansă, prefer să păstrez amintirile mele minunate”.

Așadar, suspansul este încă la cote maxime cu două săptămâni înainte de începerea Grand Slam-ului. În afară de înfrângerea suferită în fața lui Hurkacz în turul al doilea la Roma, Nadal nu a jucat decât trei turnee pe zgură (Barcelona, Madrid, Roma) și și-a arătat limitele fizice, acolo unde obișnuia să exceleze în câștigarea celor 22 de Grand Slam-uri din carieră. „Știam că acesta ar putea fi ultimul meu sezon, fără să o spun neapărat cu voce tare. Corpul meu nu a reacționat atât de bine pe cât mi-am imaginat, mai ales la începutul anului, dar de atunci a fost mai bine”, explică el.

Deși există încă îndoieli cu privire la participarea sa la Openul Franței, dar și cu privire la amurgul carierei sale, Rafael Nadal are o dublă ocazie de a-și lua rămas bun de la publicul parizian, la Jocurile Olimpice de la Paris, între 26 iulie și 13 august. “Vreau să fiu acolo”, a declarat el. “Este special, este un sentiment pe care îl ai doar în timpul celor două săptămâni olimpice. Este însăși esența sportului și, în plus, anul acesta are loc la Paris (n.r. – la French Open), cel mai important oraș din cariera mea.”