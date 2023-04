Ce spune Răzvan Burleanu despre Gigi Becali: “Am vorbit cu domnul Argăseală!”

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FCSB, în ultimul meci al etapei a cincea din play-off-ul Superligii.

Becali a anunțat că va ieși din fotbal, iar Răzvan Burleanu a vorbit despre patronul FCSB.

“Am aflat cu această ocazie că domnul Becali ia participat la un singur blat. Mă îndoiesc că este unul singur”, a afirmat şeful FRF.

Burleanu a precizat că el este deschis oricând pentru o discuţie, instituţional vorbind.

“Am vorbit cu domnul Argăseală, dacă domnul Becali îşi doreşte, din punct de vedere instituţional suntem aici să ne vedem oricând. I-am spus de toată deschiderea noastră. Nu sunt un tip ranchiunos. Cred că va avea loc”.

“Profilul unui patron care se consideră stăpân în relaţia cu jucătorii şi cu antrenorii, care are un comportament discriminatoriu pe criteriii de gen şi nu numai, care consideră că fiecare om are un preţ nu cred că are un viiitor în fotbalul european”, a adăugat Răzvan Burleanu.